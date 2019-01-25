Yunanistan'da tarihi anlaşma onaylandı!

Gelen bilgilere göre Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Yunanistan'ın kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunması ve tarih mirası iddiaları üzerindeki çekişme nedeniyle "Makedonya Cumhuriyeti" adına karşı çıkmasından kaynaklanan ve kamuoyunda "isim sorunu" olarak da bilinen meselenin çözümünde sona gelindi.

Yunan Meclisinde az önce onaylanan anlaşmayla; yoğun müzakerelerin, çöken koalisyonun ve olaylı gösterilerin ardından iki ülke arasında 1991'den bu yana süregelen sorun neredeyse çözüme kavuştu.

Meclisteki onay, iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonucu "Prespa Anlaşması" için son düzlük anlamına geliyor.

Anlaşmanın kabul edilmesinin ardından yeni ismiyle "Kuzey Makedonya" için Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin önünün açılması hedefleniyor.

İSİM SORUNUNUN TARİHİ

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" adıyla tanısa da Yunanistan'ın itirazı nedeniyle Makedonya 1993 yılında Birleşmiş Milletlere (BM) geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla kabul edilmişti.

Yunanistan aynı zamanda 2008'deki Bükreş Zirvesi'nde de Makedonya'nın NATO'dan üyelik daveti almasını veto etmişti.

Yunanistan'ın vetosu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamayan Makedonya, çözüme yönelik son bir yılda attığı adımlarla Avrupa-Atlantik kurumlara entegrasyon yolunu önemli ölçüde açtı.

Gerek Batılı ülke ve kurumların isim sorununun çözümüne yönelik baskısı gerekse iki ülkede de çözümü getirebilecek liderlerin iktidarda bulunması neticesinde, "tarihi" olarak nitelendirilebilecek Prespa Anlaşması'nın imzalanması ile çözüme yönelik ilk somut adım atıldı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören bu anlaşma, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in de katıldığı törenle, iki ülke sınırındaki Prespa Gölü kıyısında 17 Haziran 2018'de imzalandı.

Makedonya Meclisi, 20 Haziran 2018'de isim sorununun çözümüne yönelik anlaşmayı onaylarken, NATO aynı gün, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak zirvede Makedonya'nın ittifaka davet edilmesini oy birliği ile kabul etti. Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ise 26 Haziran 2018'de yaptığı açıklamada, meclisten geçen anlaşmayı onaylamayacağını bildirdi.

Makedonya, 12 Temmuz 2018'de NATO'dan katılım müzakerelerine başlama davetini resmen aldı. Brüksel'deki zirvede açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözümüne ilişkin uzlaşmanın, katılım müzakerelerinin başlatılmasının önündeki engeli kaldırdığını söyledi.