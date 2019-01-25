Venezuela'da geçen hafta başkanlık yemini ederek kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, hükümetin üst düzey yetkilileriyle gizlice görüştüğü görüntüler ortaya çıktı.
Venezuela'da geçen hafta başkanlık yemini ederek kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, hükümetin üst düzey yetkilileriyle gizlice görüştüğü görüntüler ortaya çıktı.
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