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  • 26.01.2019 04:59

Guaido'nun hükümetiyle gizlice görüştüğü ortaya çıktı

Devlet Başkan Yardımcısı , düzenlediği basın toplantısında, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden 'nun, üst düzey hükümet yetkilileriyle yaptığı gizli görüşmenin görüntülerini izletti.



Venezuela'da geçen hafta başkanlık yemini ederek kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, hükümetin üst düzey yetkilileriyle gizlice görüştüğü görüntüler ortaya çıktı.

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