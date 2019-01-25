El Chapo’yu eşi kaçırdı!

El Chapo (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, kaçış planını aylar süren çalışmalar sonucunda yaptığı belirtildi.
- Dünya
- 25.01.2019
- Gazete
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