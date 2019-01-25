Savcılık, Stone'un, tanığı yalan ifade evermeye zorlamak, soruşturmaya engel olmak ve Kongre'de yalan ifade vermek suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

İddianamede Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanıyor.

Stone'un Rus bilgisayar korsanlarıyla veya Wikileaks ile işbirliği iddiasına yer verilmezken, savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürdü.

İddianamede, Trump'ın kampanya yetkililerinin Stone'u arayarak, e-posta yazışmalarının ne zaman gün yüzüne çıkarılması gerektiğini sorduğu da ileri sürüldü. Trump kampanyasından bir yetkilinin, belgelerin yayımlandığı 22 Temmuz 2016'da Stone'u arayarak "Wikileaks'in elinde Clinton kampanyasını zora sokacak başka bilgiler olup olmadığını" sorduğu iddia edildi.





"FRANK PENTANGELİ GİBİ YAP"

Stone'un ayrıca New Yorklu radyo sunucusu Randy Credico'ya, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesine verdiği ifadesinin, kendisininkiyle çelişmemesi konusunda uzun süre telkinde bulunduğu ifade edildi.

Roger Stone'un Credico ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Baba 2" filminde Kongre komitesi önünde yalan ifade veren mafya mensubu karakterine atıfta bulunarak "Frank Pentangeli gibi yap.'" dediği belirtildi.

Stone'un cuma günü mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

RUSYA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

ABD'nin en ünlü siyasi kampanya stratejistlerinden Stone'un, 1980'lerden bu yana farklı dönemlerde Trump'a strateji danışmanlığı yaptığı biliniyor.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlandı.

Flynn ve Papadopoulos suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates reddetmişti. Ancak süreç içinde Gates, hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort da 2 suçlamayla ilgili savcıyla iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

Başkan Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyor.