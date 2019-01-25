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  • 26.01.2019 04:39

'da maden atık barajı çöktü

'da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. Ülkenin güneydoğu eyaleti 'in başkenti ’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kabası çamura gömüldü. Brumadinho belediye başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300’den fazla da kaybın olduğunu açıkladı.

Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, Minas Gerais eyaletinde bir demir cevheri madeninin atık barajının çöktüğü, olayda en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla da kaybın olduğu kaydedildi.

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