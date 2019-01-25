Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, Minas Gerais eyaletinde bir demir cevheri madeninin atık barajının çöktüğü, olayda en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla da kaybın olduğu kaydedildi.
Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, Minas Gerais eyaletinde bir demir cevheri madeninin atık barajının çöktüğü, olayda en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla da kaybın olduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.