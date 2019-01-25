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  • 25.01.2019 22:23
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 22:47

Trump’tan flaş açıklama: Uzlaştık…

ABD Başkanı , 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

Trump’tan flaş açıklama: Uzlaştık…

ABD Başkanı , kapalı olan federal hükumetin, 'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

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