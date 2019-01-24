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Trump’tan skandal kararı

Trump’tan skandal Venezuela kararı
ABD Başkanı , Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. destekli muhalif lider Guaido da kendini geçici devlet başkanı ilan ederek yemin etti. Geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı , başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen törende yemin ederek, 2025 yılına kadar kalacağı görevine resmen başlamıştı.

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