Trump’tan skandal Venezuela kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. ABD destekli muhalif lider Guaido da kendini geçici devlet başkanı ilan ederek yemin etti. Geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen törende yemin ederek, 2025 yılına kadar kalacağı görevine resmen başlamıştı.
- Dünya
- 24.01.2019
- Gazete
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