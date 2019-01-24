Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.01.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 19:39

Son dakika: 'ndan önemli açıklama!

'daki darbe girişimiyle ilgili konuşan Savunma , " dışında hiç bir şeyi desteklemiyoruz. Hükümeti destekliyor ve teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü için diyalog dışında yol yok." dedi..

Darbe girişimini kabul etmiyoruz
'ndan Maduro'ya destek açıklaması geldi.

Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili konuşan, Savunma , " dışında hiç bir şeyi desteklemiyoruz. Hükümeti destekliyor ve teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü için diyalog dışında yol yok. Seçilmiş başkanımıza bu hareketi kabul etmiyoruz." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Venezuela Savunma Bakanı'ndan önemli açıklama!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar