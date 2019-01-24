Venezuela Savunma Bakanı'ndan Maduro'ya destek açıklaması geldi.
Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili konuşan, Savunma Bakanı Vladimir Padrino, "Anayasa dışında hiç bir şeyi desteklemiyoruz. Hükümeti destekliyor ve teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü için diyalog dışında yol yok. Seçilmiş başkanımıza bu hareketi kabul etmiyoruz." dedi.
Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili konuşan, Savunma Bakanı Vladimir Padrino, "Anayasa dışında hiç bir şeyi desteklemiyoruz. Hükümeti destekliyor ve teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü için diyalog dışında yol yok. Seçilmiş başkanımıza bu hareketi kabul etmiyoruz." dedi.
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