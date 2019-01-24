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  • 24.01.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 16:54

dakika... 'da yakınlarında patlama

dakika... 'nin başkenti 'da yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Üç gün önce Şam'daki Rus büyükelçiliğinin çevresindeki bariyerler kaldırılmıştı.

Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında patlama

dakika gelişmesine göre, 'nin başkenti 'da yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sebebiyle maddi hasar oluştuğu bildiriliyor. Ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

YİNE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ...
Suriye'nin SANA haber ajansından yapılan açıklamada, patlamanın Rusya Büyükelçiliği'ne çok yakın el-Adavi bölgesinde meydana geldiği ve bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi. Üç gün önce Şam'daki Rus büyükelçiliğinin çevresindeki bariyerler kaldırılmıştı.

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