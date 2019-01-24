Son dakika gelişmesine göre, Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sebebiyle maddi hasar oluştuğu bildiriliyor. Ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

YİNE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ...

Suriye'nin SANA haber ajansından yapılan açıklamada, patlamanın Rusya Büyükelçiliği'ne çok yakın el-Adavi bölgesinde meydana geldiği ve bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi. Üç gün önce Şam'daki Rus büyükelçiliğinin çevresindeki bariyerler kaldırılmıştı.