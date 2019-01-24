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  • 24.01.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 12:20

Son dakika: 'dan ABD'ye uyarısı

Dışişleri'nden ile ilgili önemli açıklama yapıldı.

Rusya'dan ABD'ye Venezuela uyarısı

, 'nın stratejik ortakları olduğunu, geçmişte desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Dışişleri açıklamasında, Rusya'nın ABD'yi askeri müdahaleye karşı uyardığı ifade edildi.

İRAN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, her türlü dış müdahale ve darbe girişimine karşı Venezuela hükümeti ve halkının yanında yer aldıklarını açıkladı.

Kasımi, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında ABD'yi eleştiren Kasımi, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti ve halkını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Venezuela'daki her türlü siyasi ihtilaf ve sorunların bu ülke halkı ve hükümeti tarafından yasal ve barışçıl yollar takip edilerek hızlı bir şekilde çözülmesini temenni ettiklerini kaydetti.

TRUMP GUAİDO'YU TANIDI
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Venezuela'nın muhalefet liderine destek vererek "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido, Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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