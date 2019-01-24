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  • 24.01.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 09:41

Son dakika... 'nin kargo bölümünde

Son dakika... 'da 'nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin sı sonucu 2 kişi yaralandı. Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.

PTT'nin kargo bölümünde patlama

Olay, bugün saat 09.10'da Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.

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