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  • 24.01.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 17:01

Son dakika: Esad'ın Avrupa’ya girişi yasaklandı

Komisyonu, Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Suriyeli diplomatların diplomatik vizelerini iptal etti.

Esad'ın Avrupa’ya girişi yasaklandı

() diplomatlarının 'ye girmesinin yasaklanması üzerine, Avrupa'dan karşı hamle geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve diplomatlarının Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı. Yapılan açıklamada, "Beşşar Esad rejiminin vizeleri iptal edilmiştir" denilerek bütün diplomatik vizelerin iptal edildiği bildirildi.

Suriye'nin AB diplomatları ve diğer yetkililerine yönelik özel vizeleri iptal etmesiyle Beyrut ile arası seyahat koşulları zorlaştı. AB yetkilileri bu durumun savaştan etkilenen halka yardım ulaştırma çabalarının önüne geçtiğini savunuyor.

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