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  • 25.01.2019 02:39
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 02:41

Son dakika: 'den '' talimatı: Terk edin!

, 'daki ABD Büyükelçiliği'nde ikinci derecede görevli personelin ülkeyi terk etmesi talimatını verdi.

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