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Son dakika: ABD'den 'Venezuela' talimatı: Terk edin!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği'nde ikinci derecede görevli personelin ülkeyi terk etmesi talimatını verdi.
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