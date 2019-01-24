Trump, ABD birliklerini Suriye'den çekeceğini ilan etti. Ancak henüz tek bir asker bile gitmedi. Buna karşılık, ortalığı kan gölüne çeviren DEAŞ militanları topluca ülkeyi terk etti.
Fırat'ın doğusundaki bazı üslerde toplanan eli kanlı 5 bin katil, tıraş olup kılık değiştirdi. Orduya ait kargo uçaklarına bindirildi. Yeni görev yerlerine gönderildi...
5 bin teröristin teslim olduğunu iddia eden ABD, 2017'de de benzeri bir operasyona imza atmış, Rakka'daki 350 DEAŞ'lıyı aynı şekilde salıvermişti.
5 yıldan beri Suriye'nin yüzde 33'ünü işgal eden DEAŞ, bu alanın büyük bölümünü PKK/YPG'ye terk etti.
Fırat'ın doğusundaki bazı üslerde toplanan eli kanlı 5 bin katil, tıraş olup kılık değiştirdi. Orduya ait kargo uçaklarına bindirildi. Yeni görev yerlerine gönderildi...
5 bin teröristin teslim olduğunu iddia eden ABD, 2017'de de benzeri bir operasyona imza atmış, Rakka'daki 350 DEAŞ'lıyı aynı şekilde salıvermişti.
5 yıldan beri Suriye'nin yüzde 33'ünü işgal eden DEAŞ, bu alanın büyük bölümünü PKK/YPG'ye terk etti.
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