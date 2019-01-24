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'lı teröristler başka ülkelere gönderildi

, 'den çıkmadan önce 'lı teröristleri tıraş ettirdi. Askeri kargo uçaklarına bindirip başka başka ülkelere gönderdi.

ABD çekildi!
Trump, birliklerini 'den çekeceğini ilan etti. Ancak henüz tek bir asker bile gitmedi. Buna karşılık, ortalığı kan gölüne çeviren militanları topluca ülkeyi terk etti.
Fırat'ın doğusundaki bazı üslerde toplanan eli kanlı 5 bin katil, tıraş olup kılık değiştirdi. Orduya ait kargo uçaklarına bindirildi. Yeni görev yerlerine gönderildi...



5 bin teröristin teslim olduğunu iddia eden ABD, 2017'de de benzeri bir operasyona imza atmış, Rakka'daki 350 DEAŞ'lıyı aynı şekilde salıvermişti.
5 yıldan beri Suriye'nin yüzde 33'ünü işgal eden DEAŞ, bu alanın büyük bölümünü /'ye terk etti.

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