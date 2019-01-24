Belarus asıllı Rus eskort Anastasia Vashukevich, Rusya Devlet Başkanı Putin yanlısı siyasetçilere tuzak kurmakla suçlandı. Siyasi kriz çıkartan Anastasia, Tayland'da fuhuştan yakalandı. Yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Rusya'ya yollandı. Ancak Rus eskort, Moskova'ya ayak basar basmaz yeniden gözaltına alındı. Anastasia, daha sonra yine serbest kaldı. Rus eskort, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair kanıtım var" açıklamasını yapmıştı.
- Dünya
- 24.01.2019
- Gazete
Anastasia yine serbest
Rusya’da siyasi kriz çıkartan Anastasia, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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