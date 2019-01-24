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yine serbest

’da çıkartan , gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anastasia yine serbest
Belarus asıllı Rus eskort Vashukevich, Devlet Başkanı Putin yanlısı siyasetçilere tuzak kurmakla suçlandı. çıkartan Anastasia, Tayland'da fuhuştan yakalandı. Yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Rusya'ya yollandı. Ancak Rus eskort, 'ya ayak basar basmaz yeniden gözaltına alındı. Anastasia, daha sonra yine serbest kaldı. Rus eskort, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair kanıtım var" açıklamasını yapmıştı.

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