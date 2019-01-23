Umutlar tükendi

Kerç Boğazı'nda önceki gece 'Kandiy' ve 'Maetstro' isimli gemiler yakıt aktarımı yaptı. Ancak bu sırada büyük bir patlama yaşandı. 14 kişi kurtarılamadı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atladı. Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı ise dün kaybolan 10 mürettebatın bulunmasına yönelik pek umutlu olmadıklarını açıkladı.
- Dünya
- 23.01.2019
- Gazete
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