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Umutlar tükendi

Umutlar tükendi
Kerç Boğazı'nda önceki gece 'Kandiy' ve 'Maetstro' isimli gemiler yakıt aktarımı yaptı. Ancak bu sırada büyük bir patlama yaşandı. 14 kişi kurtarılamadı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i uyruklu mürettebat ise gemilerden atladı. Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı ise dün kaybolan 10 mürettebatın bulunmasına yönelik pek umutlu olmadıklarını açıkladı.

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