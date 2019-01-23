Refah seviyesi en yüksek ülkelerin arasında yer alan Norveç'te yabancılar polisinin (UDI) yayınladığı son yıllık iltica raporunda Türkiye vatandaşları ilk sırada yer aldı. Raporda yer alan bilgilere göre 2018 yılında Norveç'e iltica eden her 10 kişiden 3'ü Türk. Önceki yıllara ait verilere göre Suriye, Somali ve Eritre vatandaşları son yıllarda en çok iltica eden ülke vatandaşları arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Ancak bu durum 2018 yılında değişti. UDI'nin raporuna göre 2018 yılı içinde iltica eden Suriyeli sayısı 465'te kalırken Türklerin sayısı 765 olarak kayıtlara geçti ve listede ilk sıraya yükseldi. Türk vatandaşlarından gelen başvurulardaki artış nedeniyle Norveç yabancılar polisi (UDI) Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, dosya içeriklerinin daha dikkatli ve detaylı incelenmesi için başvuruların değerlendirilmesine belli bir süre ara verileceğini duyurmuştu.
- Dünya
- 23.01.2019
- Gazete
Türkler soğuk sever!
- Kerç Boğazı'ndaki faciada ölü sayısı artıyor
- Klaus Schwab’tan Bakan Albayrak’a jest
- CIA’in Argo’su öldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.