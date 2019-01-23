Padrino, 'Karanlık çıkarlar tarafından dayatılan bir Devlet Başkanını' kabul etmeyeceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi ülkeler de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıklamıştı.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti.