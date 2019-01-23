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  • 24.01.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 01:23

Son dakika: : Silahlı kuvvetler, anayasayı ve egemenliği savunacak

Venezuela , Venezüella milli sunun ülkenin anayasasını ve milli egemenliğini savunacağını belirterek, 'dayatılan bir Devlet Başkanını' kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Maduro'ya bir destek de ondan!
ABD Başkanı 'ın Venezuela Başkanı 'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamasının ardından açıklama yapan Venezuela , nun ülkenin anayasasını ve milli egemenliğini savunacağını belirtti.

Padrino, 'Karanlık çıkarlar tarafından dayatılan bir Devlet Başkanını' kabul etmeyeceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi ülkeler de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıklamıştı.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti.

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