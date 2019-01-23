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  • 24.01.2019 00:19
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 00:37

Maduro'ya darbe girişimine desteği!

'nin 'da gerçekleştirmek istediği skandal darbe girişimine 'dan da destek geldi. Instagram, Venezuela Devlet Başkanı 'nun kişisel hesabındaki onay ibaresini kaldırdı.

Maduro'ya darbe girişimine Instagram desteği!

'nin 'da darbe girişimine bir destek de 'dan geldi.

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, Venezuela Devlet Başkanı 'nun 485 bin takipçili hesabındaki onay ibaresini kaldırdı.

ABD Başkanı , Venezuela Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

ABD'nin bu kararına , , Paraguay, , Peru, Ekvador, Costa Rika, Şili ve Arjantin destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkedeki tek başkanın kendisi olduğunu belirterek ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini ve ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi.

BİR SKANDAL ÇAĞRI DA AB'DEN!
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip."

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