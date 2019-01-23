Türkiye'nin güzellikleri, dünyayı sardı. Özellikle tarih ve kültür şehri olan İstanbul, herkesi etkisi altına aldı. İngiliz gazetesi Financial Times, uzun uzun İstanbul'u anlattı.
- Dünya
- 23.01.2019
- Gazete
İngiliz Financial Times yazdı: İstanbul'da yaşamak için 5 neden
İngiliz gazetesi Financial Times, “İstanbul’da yaşamak için 5 neden’ başlıklı bir makale yayınladı. Tarih ve kültür şehrimize övgüler yağdırdı.
Türkiye'nin güzellikleri, dünyayı sardı. Özellikle tarih ve kültür şehri olan İstanbul, herkesi etkisi altına aldı. İngiliz gazetesi Financial Times, uzun uzun İstanbul'u anlattı.
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