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İngiliz yazdı: 'da yaşamak için 5 neden

İngiliz gazetesi , “’da yaşamak için 5 neden’ başlıklı bir makale yayınladı. Tarih ve kültür şehrimize övgüler yağdırdı.




Türkiye'nin güzellikleri, dünyayı sardı. Özellikle tarih ve kültür şehri olan İstanbul, herkesi etkisi altına aldı. İngiliz gazetesi Financial Times, uzun uzun İstanbul'u anlattı.

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