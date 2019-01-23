Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere uçakla Rusya Federasyonu'na gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti. Günbirlik yapılacak ziyarette Suriye'de gelişmelerin ve bölgesel konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

2019'UN İLK GÖRÜŞMESİ

İki liderin, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. İki lider 2018 yılında ise, 7'si baş başa, 18'i de telefonla olmak üzere 25 defa görüştü.