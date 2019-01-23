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  • 23.01.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 13:05

, 'ya gitti

, Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere 'ya gitti. Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere uçakla Federasyonu'na gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti. Günbirlik yapılacak ziyarette 'de gelişmelerin ve bölgesel konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

2019'UN İLK GÖRÜŞMESİ
İki liderin, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. İki lider 2018 yılında ise, 7'si baş başa, 18'i de telefonla olmak üzere 25 defa görüştü.

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