ÇİN ve ABD arasında ticaret savaşı gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump ateşkes ilan etti. Pekin yönetimi, ABD ve Çin'in dış ticaret savaşını sonlandırmak üzere müzakereler yürüttüğü son 1 ay içinde Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 5 ticari markaya geçici tescil izni verdi. Etik ve Sorumluluk İçin Yurttaş İnisiyatifi temsilcisi Jordan Libowitz, "Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'da çalışırken Çin'de bu kadar çok ticari marka tescili alması sorunlu bir durum" dedi.
Başvuruları 2016-2017 yıllarında yapılan geçici marka tescillerinin, 90 gün içinde onaylanarak kalıcı hale geleceği bildirildi. Ivanka Trump'ın halen Çin'de 36 aktif marka tescili, 20 marka için de yanıt bekleyen tescil başvurusu bulunuyor. Trump, markalarının yönetiminde doğrudan ve aktif olarak yer almasa da satışlardaki kar payını alıyor.
Başvuruları 2016-2017 yıllarında yapılan geçici marka tescillerinin, 90 gün içinde onaylanarak kalıcı hale geleceği bildirildi. Ivanka Trump'ın halen Çin'de 36 aktif marka tescili, 20 marka için de yanıt bekleyen tescil başvurusu bulunuyor. Trump, markalarının yönetiminde doğrudan ve aktif olarak yer almasa da satışlardaki kar payını alıyor.
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