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  • 24.01.2019 07:03

'de kanlı ! 5 kişi öldü

'nin eyaletinde bulunan bir bankaya gerçekleştirilen silahlı da, saldırgan çok sayıda kişiyi vurdu. Yaşanan olay sonucu vurulanlardan 5'inin öldüğü belirtilirken polis 21 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı.

ABD'de kanlı saldırı! Ölüler var

Amerikan basınında yer alan e göre, 'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesinde silahlı düzenlendi ve çok sayıda kişi rehin alındı.

Highlands şehri Polis Komiseri Don Elwell yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtti.

Yaralıların banka çalışanı mı yoksa müşteriler mi olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmayan Elwell, yeni bilgiler edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Yetkililer, 21 yaşındaki saldırgan Zephen Xaver'in gözaltına alındığını duyurdu.

EN AZ 5 ÖLÜ
Kanlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

Banka şubesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye ambulanslar ve sağlık ekibi sevk edildi.

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