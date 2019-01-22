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  • 22.01.2019 14:41
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 15:05

Son dakika: 'da uçak kaçırma girişimi

'nın Surgut kentinden 'ya giden uçağın bir kişi tarafından 'a kaçırılma girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Rusya'da uçak kaçırma girişimi

'nın Surgut şehrinden 'ya giden bir uçağın, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle yaptığı bildirildi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu yerel saat ile 14.55'te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın 'a gitmesini istedi.

Moskova'da Şeremetyevo Havaaalanı'na inmesi gereken uçağın bu olay üzerine Hantı-Mansiysk'teki havaalanına acil iniş yaptığı kaydedildi.

Uçağı kaçırmak isteyen kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.

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