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  • 22.01.2019 13:56

Son dakika: 'den açıklaması

Almanya Başbakanı Angela , Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde ülkesinin ile iş birliğini artırma hedefiyle yaptığı Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon Anlaşması'nın 'nun ilk adımları olduğunu belirtti.

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