Kerç’te yürekler yandı

Rusya'nın Kırım açıkları yakınındaki Kerç Boğazı'nda dün akşam Tanzanya bayraklı 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde iddiaya göre yakıt transferi sırasında patlama yaşandı. Ardından ise yangın çıktı. Gemilerden biri tamamen alev topuna dönüştü. Mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı. Korkunç olayda 31 mürettebattan 11 kişi öldü. 14 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 16'sının Türk olduğu açıklandı. Rus yetkililer, ölenlerin kimlerinin henüz belli olmadığını vurguladı.
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