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Kerç’te yürekler yandı

’nda gemiden gemiye yakıt nakli yapılırken patlama yaşandı. 16 Türk’ün de bulunduğu gemilerde 31 mürettebattan 11’i öldü, 14’ü kurtarıldı. 6 kişi ise kayıplara karıştı.

Kerç’te yürekler yandı

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