Çılgın Türkler

Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong Adası'nda Türk rüzgarı esti. Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunan adaya, çok sayıda Türk yerleşti. Türkler, yerlilerin nüfusunu geçti.
HAYAT ÇOK UCUZ...
Türkler'in yerleşmesiyle birlikte geleneksel lezzetler de adaya girdi. Lahmacundan, menemene, baklavadan sütlaca kadar Türk mutfağına özgü lezzetler, damakları şenlendirdi. Adaya gitmek için satın aldığınız biletten bindiğiniz bota, eğlendiğiniz mekandan kaldığınız otele kadar neredeyse her şey Türkler'e aitti. Adadaki elektrikten, ada ulaşımına kadar hemen her şeyle Türkler ilgilendi. Artan Türk nüfusu ve adadaki her şeyin hakimiyetinin Türkler'den sorulması nedeniyle Koh Rong "Türk adası" olarak ünlendi. Fransa, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerin Survivor yarışmalarının çekildiği 'Türk adası', turizmin cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Dünyanın bir ucundaki Türk adasının bir diğer özelliği ise ekonomisiydi. Yaşamın oldukça uzun olduğu "Türk adasında", günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla karnınızı doyurmanın mümkün olduğu bildirildi.
NASIL GİDİLİR?
Dünyanın bir ucundaki Türk adası olarak bilinen Koh Rong'a gitmek için öncelikle Türk Hava Yolları'nın direkt seferiyle Phnom Penh şehrine uçmak gerekiyor. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşılabiliyor.
LAHMACUNDAN BAKLAVAYA
KOH Rong Adası, Kamboçya'nın en büyük ikinci adası olarak biliniyor. Türk nüfusunun bir hayli fazla olması Koh Rong Adası'nın 'Türk adası' olarak anılmasını sağlıyor. Bu adada işletmelerin çoğu Türkler'den soruluyor. Turistler, Türk yemeklerine hayran kalıyor.
HAYAT ÇOK UCUZ...
Türkler'in yerleşmesiyle birlikte geleneksel lezzetler de adaya girdi. Lahmacundan, menemene, baklavadan sütlaca kadar Türk mutfağına özgü lezzetler, damakları şenlendirdi. Adaya gitmek için satın aldığınız biletten bindiğiniz bota, eğlendiğiniz mekandan kaldığınız otele kadar neredeyse her şey Türkler'e aitti. Adadaki elektrikten, ada ulaşımına kadar hemen her şeyle Türkler ilgilendi. Artan Türk nüfusu ve adadaki her şeyin hakimiyetinin Türkler'den sorulması nedeniyle Koh Rong "Türk adası" olarak ünlendi. Fransa, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerin Survivor yarışmalarının çekildiği 'Türk adası', turizmin cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Dünyanın bir ucundaki Türk adasının bir diğer özelliği ise ekonomisiydi. Yaşamın oldukça uzun olduğu "Türk adasında", günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla karnınızı doyurmanın mümkün olduğu bildirildi.
NASIL GİDİLİR?
Dünyanın bir ucundaki Türk adası olarak bilinen Koh Rong'a gitmek için öncelikle Türk Hava Yolları'nın direkt seferiyle Phnom Penh şehrine uçmak gerekiyor. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşılabiliyor.
LAHMACUNDAN BAKLAVAYA
KOH Rong Adası, Kamboçya'nın en büyük ikinci adası olarak biliniyor. Türk nüfusunun bir hayli fazla olması Koh Rong Adası'nın 'Türk adası' olarak anılmasını sağlıyor. Bu adada işletmelerin çoğu Türkler'den soruluyor. Turistler, Türk yemeklerine hayran kalıyor.
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