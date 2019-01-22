CIA’in Argo’su öldü

Amerikalı aktör Ben Affleck'in yönettiği ve oynadığı Oscar ödüllü Argo filmine ilham veren eski CIA ajanı Tony Mendez 78 yaşında öldü. Parkinson hastası Mendez; CIA'de kılık değiştirme, belge tahrifatı ve kurtarma alanlarında uzmandı. Twitter'da bir mesaj paylaşan Affleck "O olağanüstü bir zarafet, iffet, tevazu ve nezaket adamıydı. Sadece ülkesine hizmet etmeye uğraştı" dedi. Eski CIA Başkan Yardımcısı Michael Morell ise Mendez ile ilgili Twitter mesajında, "CIA'de görev yapmış en iyi memurlardan biriydi. Yeteneği benzersizdi. Ciddi anlamda ülkemizin korunmasına katkı sağladı" dedi.
- Dünya
- 22.01.2019
- Gazete
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