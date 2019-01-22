26 kişi dünyanın yarısı kadar zengin Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 108.7 milyar dolarlık servetinin yüzde 1’ini harcayarak Etiyopya’nın sağlık bütçesini karşılayabilecek güçte.

Yardım kuruluşu Oxfam'ın raporu, dünyanın en zengin 26 kişisinin toplam servetinin, dünya nüfusundaki yoksulların yarısının toplam gelirine eşit olduğunu ortaya çıkardı. Rapora göre; en zengin 26 kişinin serveti dünya üzerindeki 3.8 milyar insanın servetine denk düşüyor. Milyarderlerin toplam serveti geçtiğimiz yıl 900 milyar dolara yükseldi. Dünyanın en zenginleri geçen yıl servetlerine günde ortalama 2.5 milyar dolar kattı.