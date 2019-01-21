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  • 21.01.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 17:15

... ’da 'yu devirmek için girişimi! dan açıklama geldi

... 'da bir grup isyancı asker, Devlet Başkanı ’yu devirmek için harekete geçti. Kendisini olarak tanıtan bir asker, , Nicolas Maduro’yu tanımadığını açıkladı.

Maduro'yu devirmek için darbe girişimi!

Bir grup isyancı asker Devlet Başkanı 'yu devirmek için harekete geçti. İsyancı askerlerin başlattığı eylemin merkezi olan é de Cotiza'da halk sokaklara döküldü.

TANIMADIĞINI AÇIKLADI
Kendisini olarak tanıtan bir asker, , Nicolas Maduro'yu tanımadığını açıkladı.

"Bizden 'yı savunmamızı istediler ve işte birliklerimizle birlikteyiz" diyen ci asker, insanların sokaklara çıkıp haklarını talep etmesini istedi.

ORDU DARBENİN DURDURULDUĞUNU AÇIKLADI
Özel Eylem Kuvvetleri (FAES) ve Askeri Karşı Mücadele Genel Müdürlüğü (Digcim) üyeleri ise, San José de Cotiza sokaklarında protesto eden insanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etmeye başladı. Venezuela su ise, Maduro rejimine karşı başlatılan nin durdurulduğunu açıkladı.

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