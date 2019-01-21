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  • 21.01.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 17:15

Son dakika... ! Çok sayıda ölü var

Son dakika... , 'da . 100'ün üzerinde ölü olduğu bildirildi. Bazı yetkililer ise ölü sayısının 126 olduğunu açıklarken bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Taliban askeri üsse saldırdı! Çok sayıda ölü var

'ın Maydan Vardak vilayetinde militanlarının askeri kampa düzenlediği 100 kişi öldü. Ölü sayısı sabah saatlerinde 12 olarak açıklanmıştı.

Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre Taliban, Afganistan'da . Saldırıda 100'ün üzerinde ölü olduğu ifade edildi. Afganistan Savunma Bakanlığı, sabah yapılan saldırıda 100'ün üzerinde ölü olduğunu açıkladı.

Bazı yetkililer ise ölü sayısının 126 olduğunu açıklarken bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.
Taliban saldırının sorumluluğunu üstlendi.

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