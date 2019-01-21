Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 100 kişi öldü. Ölü sayısı sabah saatlerinde 12 olarak açıklanmıştı.

Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre Taliban, Afganistan'da askeri üsse saldırdı. Saldırıda 100'ün üzerinde ölü olduğu ifade edildi. Afganistan Savunma Bakanlığı, sabah yapılan saldırıda 100'ün üzerinde ölü olduğunu açıkladı.

Bazı yetkililer ise ölü sayısının 126 olduğunu açıklarken bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Taliban saldırının sorumluluğunu üstlendi.