Rusya'dan süper füze atağı

Rogozin, Twitter hesabından "Roket ve uzay endüstrisi tasarım ve üretim ekiplerinin süper ağır fırlatma aracı geliştirme projesine hazır oldukları onaylandı" diye yazdı.

Yeni süper ağır roketin yapımında, Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya, Progress Roket Uzay Merkezi ve Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nin sorumlu olacağı kaydedildi.

Süper ağır roketin geliştirilmesi için yaklaşık 1 trilyon ruble (15 milyar dolar) harcanacağı ifade ediliyor.