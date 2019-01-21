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  • 21.01.2019 08:09

'dan süper füze atağı

, Yenisey adını verdikleri yeni bir süper ağır taşıyıcı roketin geliştirilmesi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Rusya Federal Uzay Ajansı () Başkanı "Roket ve uzay endüstrisi tasarım ve üretim ekiplerinin süper ağır fırlatma aracı geliştirme projesine hazır oldukları onaylandı" açıklamasını yaptı.

Rusya'dan süper füze atağı

Rogozin, Twitter hesabından "Roket ve uzay endüstrisi tasarım ve üretim ekiplerinin süper ağır fırlatma aracı geliştirme projesine hazır oldukları onaylandı" diye yazdı.

Yeni süper ağır roketin yapımında, Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya, Progress Roket Uzay Merkezi ve Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nin sorumlu olacağı kaydedildi.

Süper ağır roketin geliştirilmesi için yaklaşık 1 trilyon ruble (15 milyar dolar) harcanacağı ifade ediliyor.

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