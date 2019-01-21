ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilciliği görevini kısa bir süre önce bırakan Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmek için harekete geçen Washington'ın bir planı olmadığını söyledi.

McGURK'TEN YENİ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'ye ilişkin mesajlar da veren McGurk, Washington'ın, NATO müttefiki Türkiye gibi bir ortağın Suriye'den çekilen ABD'nin yerini almasını bekleyemeyeceğini söyledi. McGurk, "Bu gerçekçi değil. Eğer bizim güçlerimize çekilme emri verilmiş ve bu sırada başka bir koalisyon ortağının gelmesi için bir formül bulmaya çalışıyorlarsa, bu elverişli bir durum değil. Uygulanabilir bir plan değil" dedi.



TÜRKİYE SÖZLERİ TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Bir süredir Türkiye'nin ABD için güvenilir bir partner olmadığını tezini dile getiren McGurk en son Washington Post için kaleme aldığı bir yazıda benzer ifadeler kullanmış ve Ankara'nın tepkisini çekmişti.



