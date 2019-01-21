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  • 21.01.2019 18:18

Brett McGurk'ten tepki çekecek yeni açıklaması

'nin eski 'le Mücadele Koalisyonu Eski Özel Temsilcisi Brett McGurk CBS televizyonunda katıldığı bir televizyon programında " veya herhangi bir başka koalisyon ortağımızın 'ye gelip bizim yerimizi almasını bekleyemeyiz" diyerek 3 bine yakın ABD askerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğa ve bu askerlerin nasıl çekileceğine ilişkin bir planın var olmadığını söyledi.

Tepki çekecek yeni Türkiye sözleri!

'nin 'le Mücadele Özel Temsilciliği görevini kısa bir süre önce bırakan Brett McGurk, ABD Başkanı 'ın emri ile 'den çekilmek için harekete geçen Washington'ın bir planı olmadığını söyledi.

McGURK'TEN YENİ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
'ye ilişkin mesajlar da veren McGurk, Washington'ın, müttefiki Türkiye gibi bir ortağın Suriye'den çekilen ABD'nin yerini almasını bekleyemeyeceğini söyledi. McGurk, "Bu gerçekçi değil. Eğer bizim güçlerimize çekilme emri verilmiş ve bu sırada başka bir koalisyon ortağının gelmesi için bir formül bulmaya çalışıyorlarsa, bu elverişli bir durum değil. Uygulanabilir bir plan değil" dedi.

TÜRKİYE SÖZLERİ TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI
Bir süredir Türkiye'nin ABD için güvenilir bir partner olmadığını tezini dile getiren McGurk en son için kaleme aldığı bir yazıda benzer ifadeler kullanmış ve 'nın tepkisini çekmişti.

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