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  • 21.01.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 11:08

birliklerinden ’tan ’nin Haseke bölgesine yeni sevkiyat

’nin kentinde yapılan saldırının ardından birlikleri Münbiç’te devriyeleri sıklaştırdı. ABD birlikleri, ’tan Haseke bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Kuzey ’taki ABD üslerinden gelen yeni , Suriye’nin Haseke iline doğru hareket ettiği öğrenildi.

ABD birliklerinden yeni sevkiyat

'nin kentinde askerine bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 4 ABD'li asker hayatını kaybetmişti. Bölgeden çekilme kararı alan ABD, askerlerine yönelik saldırının ardından bölgede asayişi artırma çalışmalarına başladı.

ABD birlikleri, saldırının ardından Münbiç'teki devriyelerini arttırırken, ABD tanklarının, Münbiç'te devriyeye katıldığı gözlendi.

Öte yandan, ABD birliklerine 'tan yeni sevkiyat gerçekleştirildi. Kuzey 'taki ABD üslerinden gelen yeni , Suriye'nin Haseke iline doğru hareket ettiği öğrenildi.

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