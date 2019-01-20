Pizzacı Bush

ABD Başkanı Donald Trump, fotoğrafı çektirdi. Meksika duvarına ödenek çıkmayınca hükümeti kapattı. Beyaz Saray'daki aşçılar da mecburi ücretsiz izne çıktı. Trump, bu nedenle konuklarına hamburger yedirmek zorunda kaldı. ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush (72) ise hamburgerci Trump'a karşı pizzalı hamle yaptı. Bush, maaşlarını alamayan gizli servis üyelerine pizza ısmarladı. Bush, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ABD hükümetinin kısmen kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı belirterek, bir an önce tarafların bir araya gelerek duruma son vermeleri çağrısını yaptı.
- Dünya
- 20.01.2019
- Gazete
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