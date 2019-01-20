Katil yakalandı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde 4 gün önce benzin istasyonunu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren'in katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren'i aracı ile ezerek öldüren 33 yaşındaki Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer konu ile ilgili, "Pazartesi günü New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde bir benzin istasyonunda öldürülen Cemal Dağdeviren'in katil zanlısı olarak aranan şüpheli, gece saatlerinde Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentine bağlı Peter Roston kasabasında polise giderek teslim oldu" şeklinde açıklamada bulundu. New York'un Nassau İlçesi Polis Komiseri Patrick Ryder, katil zanlısı olarak tanımlanan Roston Joshua'nın 22 dolar benzin aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştığını; bu sırada Dağdeviren'in Joshua'ya engel olmaya çalıştığını belirtti.
- Dünya
- 20.01.2019
- Gazete
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