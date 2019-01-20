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  • 20.01.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 17:14

üssüne baskın! Çok sayıda asker öldürüldü

Mali'nin kuzeyinde, adına arabuluculuk görevi yürüten 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

BM üssüne baskın! Çok sayıda asker öldürüldü

Gelen son dakika bilgisine göre, Mali'nin kuzeyinde meydana gelen saldırıda, adına arabuluculuk görevi yürüten 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Mali'deki barış görüşmelerinde görev alan sekiz temsilcisinin, ülkenin kuzeyindeki Aguelhok köyüne silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıyı kimin yaptığıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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