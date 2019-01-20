BM üssüne baskın! Çok sayıda asker öldürüldü

Gelen son dakika bilgisine göre, Mali'nin kuzeyinde meydana gelen saldırıda, Birleşmiş Milletler adına arabuluculuk görevi yürüten 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Mali'deki barış görüşmelerinde görev alan sekiz BM temsilcisinin, ülkenin kuzeyindeki Aguelhok köyüne silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıyı kimin yaptığıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.