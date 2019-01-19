Yasak aşk skandalın Trump detayı!

DÜNYA, 139 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı Jeff Bezos'a (54) kilitlendi. Lauren Sanchez (49) ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Bezos ve eşi Mackenzie Bezos (48) boşanmaya karar verdi. Bezos'un yasak aşk fotoğraflarının ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın dergisinde yayınlanması ikiliyi karşı karşıya getirdi.
ABD'de dağıtılan Sahte gazetenin "Başkansız" başlıklı haberinde, Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk Lauren Sanchez ettiği yazıldı.
GAZETEDEN YALANLAMA
Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma kararında ABD Başkanı Donald Trump'ın parmağı olduğu iddia edildi. Bezos intikam yemini etti. Amazon'un yanı sıra Washington Post gazetesinin de patronu olan Bezos ile Trump arasındaki medya savaşı derinleşti. ABD'de dağıtılan "Trump istifa etti. Kırım'a kaçtı" manşeti ise tansiyonu yükseltti. Sahte gazetenin Bezos'un talimatıyla dağıtıldığı iddia edildi. Washington Post ise "Bunlar Post ürünleri değildir" demekle yetindi.
Lauren Sanchez
ABD'de dağıtılan Sahte gazetenin "Başkansız" başlıklı haberinde, Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk Lauren Sanchez ettiği yazıldı.
GAZETEDEN YALANLAMA
Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma kararında ABD Başkanı Donald Trump'ın parmağı olduğu iddia edildi. Bezos intikam yemini etti. Amazon'un yanı sıra Washington Post gazetesinin de patronu olan Bezos ile Trump arasındaki medya savaşı derinleşti. ABD'de dağıtılan "Trump istifa etti. Kırım'a kaçtı" manşeti ise tansiyonu yükseltti. Sahte gazetenin Bezos'un talimatıyla dağıtıldığı iddia edildi. Washington Post ise "Bunlar Post ürünleri değildir" demekle yetindi.
Lauren Sanchez
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.