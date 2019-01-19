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Yasak aşk skandalın Trump detayı!

İşadamı Bezos’un yasak aşk fotoğrafları, Trump’ın arkadaşının dergisinde çıktı. İkili arasındaki savaş kızıştı. Milyarder, sahne ’un “ABD başkanı istifa etti” manşetiyle intikamını aldı...

Bezos Post!
DÜNYA, 139 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı Jeff Bezos'a (54) kilitlendi. (49) ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Bezos ve eşi Mackenzie Bezos (48) boşanmaya karar verdi. Bezos'un yasak aşk fotoğraflarının ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın dergisinde yayınlanması ikiliyi karşı karşıya getirdi.


ABD'de dağıtılan Sahte gazetenin "Başkansız" başlıklı haberinde, Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk Lauren Sanchez ettiği yazıldı.

GAZETEDEN YALANLAMA
ile Mackenzie Bezos'un boşanma kararında ABD Başkanı 'ın parmağı olduğu iddia edildi. Bezos intikam yemini etti. Amazon'un yanı sıra gazetesinin de patronu olan Bezos ile Trump arasındaki medya savaşı derinleşti. ABD'de dağıtılan "Trump istifa etti. Kırım'a kaçtı" manşeti ise tansiyonu yükseltti. Sahte gazetenin Bezos'un talimatıyla dağıtıldığı iddia edildi. Washington Post ise "Bunlar Post ürünleri değildir" demekle yetindi.


Lauren Sanchez

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