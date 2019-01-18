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Timsah faciası

Timsah faciası
'nın Sulavesi Adası'ndaki bir inci çiftliğinde izinsiz olarak timsah beslendi. Çiftliğin laboratuvarının müdürü Deasy Tuwo (44), Merry adlı 4.4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığındaki timsaha yemek vermek istedi.
Bu sırada timsah, suya düşen kadını affetmedi. Kadını parçalayan timsah, uyuşturularak barınağa nakledildi. Kadını öldüren timsahın ve çiftliğin sahibi olan Japon işadamınının ise arandığı öğrenildi...

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