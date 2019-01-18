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  • 18.01.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 12:03

bağlantılı 364 hesabı sildi

, Rus haber ajansı tarafından işletilen ve doğu Avrupa ülkelerinde karşıtlığını teşvik eden çok sayıda hesabı sildiğini duyurdu.

Facebook'tan Sputnik'e darbe! O hesapları sildi

'un Siber Güvenlik Politikaları Direktörü Nathaniel , yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rus haber ajansı tarafından işletilen ve doğu Avrupa ülkelerinde karşıtlığını teşvik eden çok sayıda hesabın silindiği kaydedildi.

"O SAYFALARI SİLDİK"
Açıklamada, "Bugün Rusya merkezli ve Doğu ile Orta Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Baltık bölgelerinden faaliyet yürüten bir ağın parçası olarak koordineli sahte davranışlarda bulunan 364 Facebook sayfası ve hesabı sildik." ifadesini kullandı.

Söz konusu ların kendilerini bağımsız haber veya bölge ülkelerdeki spesifik konulara yönelik sayfalar olarak tanıttıklarını belirten Gleicher, "Kimliklerini yanlış beyan etmelerine rağmen bu sayfa ve hesaplarının merkezli Sputnik haber ajansının çalışanlarıyla ilişkili olduklarını ve bu sayfalardan bazılarının NATO karşıtlığı, protesto hareketleri ve yolsuzluk karşıtlığı gibi paylaşımlarda bulunduğunu tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

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