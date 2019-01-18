Beyaz Saray’da kara bulutlar

ABD Başkanı Donald Trump, birbiriyle çelişen açıklamaları, kapanan federal hükümetle gündem olurken aslında Beyaz Saray'da sıkıntılı olduğu ortaya çıktı. Trump ve First Lady Melania Trump, ABD askerlerine yeni yıl ziyareti yapmak için 26 Aralık'ta Irak'a seyahat etmişti. Melania Trump o tarihten bu yana tam 22 gündür kamuoyu karşısına çıkmadı. Amerikan medyasında da konuyla ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Donald Trump ile Melania Trump'ın, Irak dönüşünden itibaren bir daha konuşmadığı iddia edildi. Kızı Ivanka nedeniyle yaşanan sıkıntıların çiftin arasını açtığı ve Melania'nın bu kez geri adım atmadığına dikkat çekildi.
'HAMBERDER' BOMBASI
Federal hükümetin kapanmasından dolayı Beyaz Saray'da konuklarına fast food ısmarlamak zorunda kalan Trump, bunu duyurduğu tweetinde hamburger yerine 'hamberder' yazınca, Burger King'in ince alay oklarının hedefi oldu. Burger King de hamburger kadar 'trollemenin' de ustası olduğunu gösterme fırsatını kaçırmadı: "Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır. Bugün sadece hamburger servis ediyoruz."
Melania Trump, attığı her adımın yakından takip edilmesi nedeniyle rahatsız olduğunu söylemişti.
'HAMBERDER' BOMBASI
Federal hükümetin kapanmasından dolayı Beyaz Saray'da konuklarına fast food ısmarlamak zorunda kalan Trump, bunu duyurduğu tweetinde hamburger yerine 'hamberder' yazınca, Burger King'in ince alay oklarının hedefi oldu. Burger King de hamburger kadar 'trollemenin' de ustası olduğunu gösterme fırsatını kaçırmadı: "Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır. Bugün sadece hamburger servis ediyoruz."
Melania Trump, attığı her adımın yakından takip edilmesi nedeniyle rahatsız olduğunu söylemişti.
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