Rothschild yasta

Dördüncü baron Jacob Rothschild'in eşi Serena Rothschild, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kanadalı dünyanın en ünlü finansçılarından Sir James Dunn'ın torunu da olan Lady Rothschild, yarış atlarına tutkun bir hayat yaşadı. Dünyayı yöneten üyelerden olmak yerine Thoroughbred ve Nathaniel gibi yüzlerce şampiyon atlarla ilgilenen ve 'Lady' unvanı alan Serena Rothschild'in atları, King George VI ve Kraliçe Elizabeth yarılarını da defalarca kazanmıştı. Çok özel isimlerin katılacağı bir cenaze töreniyle defnedilecek Serena Rothschild, oğlu Nathaniel Philip Rothschild'e hayrandı. Onun her kararını yerine getirmek için aile içindeki gücünü kullanmaktan çekinmeyen Serena Rothschild, son dönemde Kraliçe II. Elizabeth'in birçok davetine katılmadı. Kimileri bunu bir tavır olarak yorumlasa da, sağlık sorunları nedeniyle davetlere katılamadığını belirtmişti.
4. Baron Jacob Rothschild yıkıldı.
4. Baron Jacob Rothschild yıkıldı.
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