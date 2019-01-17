Barbadoslu şarkıcı Rihanna, soyadı olan Fenty ile iş dünyasına girdi. Kozmetik markası Fenty büyük ses getirdi. Kişisel serveti 37.5 milyon dolara yükseldi. Sanat ve iş dünyasında yükselişe geçen Rihanna'nın masonik tarikat İlluminati üyesi olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı, İlluminati'nin sembolleri olan üçgen ve tek göz işaretlerine sıkça yer verdi. Şarkıcının babası Ronald Fenty ise kızının tarikat tarafından kullanıldığını söyleyerek İlluminati'yi eleştirdi. Sinirlenen Rihanna ise babasına rest çekti.
MAHKEMEDE HESAPLAŞTI
Rihanna, babası Fenty'yi soyadını ticari marka olarak kullandığı için mahkemeye verdi. 30 yaşındaki şarkıcı, Fenty adını iş yatırımlarında kullanma hakkının kendisinde olduğunu, babasının 2017'de kurduğu ajansına 'Fenty Entertaintment' adını vererek telif hakkını ihlal ettiğini söyledi. Babasıyla çalkantılı bir ilişkisi olan Rihanna'nın açtığı davanın perde arkasında İlluminati tarikatının etkili olduğu iddia edildi.
BABASI BAĞIMLIYDI
Rihanna, 1988'de Guyanalı bir anne ve İrlandalı bir babanın çocuğu olarak Barbados'ta dünyaya gözlerini açtı. Çok sade bir hayat yaşadı. Babasının kokain bağımlılığı yüzünden içine kapandı.
Daha 14 yaşındayken anne-babası boşandı. Bu nedenle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Ailesinin dağılmasına rağmen ayakta durmayı başardı. 15 yaşındayken müzik okuluna yazıldı. Müzik yapımcısı Evan Rogers ile 15 yaşındayken bir arkadaşı aracılığıyla tanışan Rihanna, müzik kariyeri konusunda ilk büyük adımını attı. Dünyaca ünlü bir isim olarak hafızalara kazındı.
MAHKEMEDE HESAPLAŞTI
Rihanna, babası Fenty'yi soyadını ticari marka olarak kullandığı için mahkemeye verdi. 30 yaşındaki şarkıcı, Fenty adını iş yatırımlarında kullanma hakkının kendisinde olduğunu, babasının 2017'de kurduğu ajansına 'Fenty Entertaintment' adını vererek telif hakkını ihlal ettiğini söyledi. Babasıyla çalkantılı bir ilişkisi olan Rihanna'nın açtığı davanın perde arkasında İlluminati tarikatının etkili olduğu iddia edildi.
BABASI BAĞIMLIYDI
Rihanna, 1988'de Guyanalı bir anne ve İrlandalı bir babanın çocuğu olarak Barbados'ta dünyaya gözlerini açtı. Çok sade bir hayat yaşadı. Babasının kokain bağımlılığı yüzünden içine kapandı.
Daha 14 yaşındayken anne-babası boşandı. Bu nedenle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Ailesinin dağılmasına rağmen ayakta durmayı başardı. 15 yaşındayken müzik okuluna yazıldı. Müzik yapımcısı Evan Rogers ile 15 yaşındayken bir arkadaşı aracılığıyla tanışan Rihanna, müzik kariyeri konusunda ilk büyük adımını attı. Dünyaca ünlü bir isim olarak hafızalara kazındı.
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