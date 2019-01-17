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  • 17.01.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 17:41

'de Tuareglere saldırı! Çok sayıda ölü var

Motosikletli bir grup yaşadığı iki köye düzenledi. Maneka valisi , saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Katliam! 34 kişi hayatını kaybetti

ülkelerinden 'de henüz kimliği belirlenmeyen kişilerin yaşadığı köylere düzenlediği saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki e göre, motosikletli bir grup saldırgan, ülkenin Maneka kentine bağlı Tuareglerin yaşadığı iki köye silahlı saldırdı düzenledi.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Maneka valisi , saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Kotia, aynı bölgede geçen ay, kabileler arası çatışmalarda yaklaşık 40 kişinin öldüğünü kaydetti.

Bölgede geçen yılki toplumsal şiddet olaylarında, çoğu Fulani ve Tuareg kabilelerine mensup 200'den fazla kişi öldürüldü.

Kökenlerinin Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad ile Amaziklilere dayandığı rivayet edilen Tuaregler, en çok , Mali, Nijer ve Burkina Faso'da yaşıyor. Afrika'nın en büyük ve köklü kabileleri arasında yer alan Tuareglerin nüfusunun 3,5 milyon olduğu tahmin ediliyor.

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