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  • 17.01.2019 14:41

'nin kararı için kritik tarih

'de konusunda "B Planı" devreye sokuluyor. Konu ile ilgili 29 Ocak 2019'da parlamentoda bir oylama daha yapılacağı bildirildi.

İngiltere'nin Brexit kararı için kritik tarih

'de hükümetin konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

Hükümet yetkilileri Başbakan 'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı. İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.

Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.

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