Baba hareket

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle'ın Nisan ayında doğum yapacağı öğrenildi. Markle, baba olmak için gün sayan Harry'yi spora ve sağlıklı yaşama teşvik etti. Prens Harry hamile eşinin isteği üzerine yogaya başlayarak fazla kilolarını vermek istedi. Doğacak çocuğuna örnek bir baba olmak için de sigarayı bırakan Prens Harry, beslenmesine de özen gösterdi. Prens çok sevdiği pizza ve hamburger gibi fast-food gıdalara da veda etti.
Prens Harry eskiden sık sık hamburger yiyordu
Prens Harry eskiden sık sık hamburger yiyordu
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