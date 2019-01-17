Affet bizi Aybüke hocam

Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile iki askerin şehit edildiği saldırıyla ilgili tutuklu yargılanan 5 PKK'lı ucuz kurtuldu. Hakim, teröristlerle yadım eden Lazgin Ekinci, Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan'ı "Terör örgütüne silah sağlamak" suçundan sadece 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Karara tepki gösteren baba Sadık Yalçın, "Bunu kabul etmiyorum. Bu ceza ödül gibi. 180'er yıl ceza alıp güneş görmeden çürüyüp gitselerdi" dedi.
- Dünya
- 17.01.2019
- Gazete
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