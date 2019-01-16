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  • 17.01.2019 05:15

"Trump'ın 'den çekilme kararında geri adım yok"

'dan bazı üst düzey yetkililerin, Başkanı 'ın Amerikan askerlerinin 'den çekilmeye başlaması kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylediği ifade edildi.

Trump geri adım atmıyor

Başkanı 'ın Amerikan askerlerinin 'den çekilmeye başlaması kararına ilişkin herhangi bir geri adım olmadığı belirtildi.

Amerikan kanalında yer alan ve isimleri açıklanmayan bazı üst düzey yetkililerine dayandırılan haberde, Trump'ın Suriye kararına ilişkin güncel durum değerlendirmesi yapıldı.

Terör örgütü /'nın işgali altındaki ilçesinde dün yaşanan bombalı saldırının ardından Trump yönetiminin tavrının ne olacağı konuşulurken, bazı üst düzey yetkililer CNN'in Beyaz Saray muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Trump'ın, askerlerin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında şu ana kadar herhangi bir geri adımın olmadığını aktaran yetkililer, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Senatör , Senatodaki bir oturumda konuya ilişkin açıklamasında Trump'a yüklendi.

Münbiç'teki saldırıyı üstlendiği belirtilen terör örgütü 'ın "Trump'ın Suriye kararından cesaret aldığını" savunan Graham, patlamanın yaşandığı restoranda geçen yemek yediğini ifade etti.

YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, dün ABD askerleri devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münbiç'teki olayın ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı." ifadesine yer verilmişti.

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