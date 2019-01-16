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  • 16.01.2019 14:53

Putin: 'nın 2019 sonunda çalışmasını planlıyoruz

Devlet Başkanı Putin, 'nın inşası ile ilgili sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, "Doğal gaz boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz." dedi.

Putin kritik tarihi duyurdu

Devlet Başkanı , 'a yapacağı ziyaret öncesinde, bu ülkedeki "Politika" ve "Vecernje Novosti" gazetelerine ortak röportaj verdi.

Rusya ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin temelinde iki ülke halklarının asırlara dayanan dostluğunun bulunduğunu vurgulayan Putin, 21. yüzyılda da bu güven ve iş birliği geleneğini sürdürmek ve geliştirmek istediklerini kaydetti.

İkili ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkati çeken Putin, 2017'de ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ayrıca Sırbistan'daki Rus yatırımlarının da 4 milyar doları aştığını aktardı.

Projesi'ne değinen Rus lider, "Türk Akımı'nın inşası ile ilgili süreç planlandığı gibi gidiyor. Bu doğalgaz boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Gasprom'un, bu boru hattının karadan Avrupa'ya uzatılması noktasında farklı varyasyonları değerlendirdiğini belirterek, "Bunlardan biri de Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden 'daki dağıtım merkezine bağlamak. Böyle bir durumda Sırbistan sadece Rus gazını kullanmayacak, aynı zamanda onun ulaştırılmasını da sağlayacak. Bu da Sırp ekonomisine önemli bir fayda sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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