Melis Atıcı’yı DEAŞ’tan babası kurtardı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için iki yıl önce Suriye'ye giden Türkiye kökenli Melis Atıcı'yı, ayak bileğine kelepçe takılmak koşuluyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Yaklaşık 6 aydır Hollanda'nın en sıkı cezaevlerinden bir olan Vught'te kalan 23 yaşındaki Melis'in, babası Faruk Atıcı'nın çabaları sonucu cihatçıların elinden kurtulduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİN PEŞİNDE

BBC Türkçe'nin haberine göre, Faruk Atıcı, kızı Melis ile 5 aylık bebeğini kurtarmak için verdiği mücadeleyi Hollanda televizyonuna (NOS) anlattı. Melis'in öyküsü, erkek arkadaşı Yusuf'un birkaç yıl önce DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmesiyle başlamış. 20'li yaşların başındaki genç kadın, Yusuf'a âşık olduktan sonra giderek radikalleşmiş. Yaklaşık iki yıl önce de, "Cennete gideceğim" diyerek Hollanda'daki evinden kaçıp Suriye'ye geçmiş. Faruk Atıcı, polise haber vermiş. Aile, uzun bir süre kızlarıyla bağlantı kuramamış. Yusuf'tan bir erkek çocuk sahibi olan Melis, örgüte yönelik operasyonların yoğunluk kazandığı günlerde ailesini arayarak Hollanda'ya dönmek istediğini söylemiş. Bu sırada Yusuf, hava saldırılarında ölmüş. Melis, bebeği ile Türkiye'ye kaçmak isterken Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin denetimindeki bir kampa götürülmüş.

Faruk Atıcı

VARINI YOĞUNU SATTI

Suriye'de Hollanda diplomatik temsilciliği olmadığı için Melis'in eve dönüş çabası boşa çıkmış. Bu arada birkaç kez Türkiye'ye gelen Faruk Atıcı, insan kaçakçıları ile iletişim kurmuş. Gerekli parayı sağlamak için evini satan ve varını yoğunu harcayan Faruk Atıcı, geçen yaz zorlu bir yolculuğa çıkmış. Kimi zaman taksi ve tekne ile kimi zaman da yaya veya at sırtında Türkiye'den Irak'a, oradan da Suriye'nin kuzeyine ulaşmayı başarmış. Kızının tutulduğu kampı bulan Atıcı, insani nedenlerle Melis'in serbest bırakılmasını sağlamış.

ÇOK GÜZEL BİR ANDI

Faruk Atıcı, kızıyla karşılaşmasını, "Çok güzel bir andı" diye anlatıyor. Gece yarısı baba, kız ve 5 aylık bebek insan kaçakçıları eşliğinde at sırtında Suriye'den Irak'ın kuzeyine gitmek için yola çıkmışlar. Atıcı, "Bu çok tehlikeliydi. Resmi evrakımız yoktu. Çok büyük bir risk aldık. Neyse ki şanslıydık, her zaman ağlayan bebek o gece hiç ağlamadı" diyor.

ASLINDA YAPTIĞIM DELİLİKTİ ÖLEBİLİRDİM

Zorlu bir yolculuk sonrası Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine ulaşan Atıcı ile kızı ve torunu, doğruca Hollanda konsolosluğuna gitmiş. Ancak konsolosluk, anne ve çocuğa DNA testi yapılmasını istemiş. Bu arada Faruk Atıcı ile Melis ve bebeği, " kaçak yollarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle" Irak makamlarınca tutuklanmış. Melis, yaklaşık 6 ay önce Amsterdam Schipol Havalimanı'nda "terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı. Vught Cezaevi'nde bir hücreye konulan Melis Atıcı, pazartesi günü yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Faruk Atıcı, kızı ve torununu Hollanda'ya getirmek için verdiği mücadele için, "Aslında yaptığım delilikti. Ölebilirdim de" diyor.